Невролог: мозг меняет свою структуру на протяжении всей жизни

Всю жизнь человека его мозг без остановки меняется, наращивает новые нейронные связи, поддерживает старые. При травмах такие процессы особенно выражены, заявил профессор-невролог Игорь Вознюк, сообщает "Газета.Ru".

Специалист отметил, что мозг не наращивает массу, а формирует новый функциональный путь. Так происходит при атрофии, потере объёма ядер и разрушении трактов мозга.

За время жизни человека постоянно поддерживаются три процесса. Это создание новых связей при появлении целей, поддержание существующих структур и пластические процессы для создания новых возможностей и при травме мозга, подчеркнул собеседник издания.

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