РИА Новости: учёные России заявили о получении квазичастиц для создания сети Интернет нового поколения

Учёные из Самарского университета, ИЯФ СО РАН и Новосибирского государственного университета разрабатывают уникальную технологию плазмонной терагерцевой связи. Она позволяет на одной частоте распространять сразу несколько сигналов с околосветовой скоростью. Об этом рассказали корреспонденты РИА Новости, ссылаясь на данные в журнале Journal of Optics.

"Мы предложили формировать закрученные плазмон-поляритоны, направляя на торец металлического цилиндра закрученные пучки излучения терагерцового лазера", — сообщают учёные.

Плазмон-поляритоны могут одновременно быть и частицами, и волнами. Они способы вращаться в разных направлениях, меняя скорость.

Разрабатываемая технология уникальна. Она позволяет создать многоканальную связь. С её помощью становится возможной передача на одной частоте одновременно несколько сигналов почти со скоростью света. Исследования особенно актуальны для современного мира, так как имеют перспективы развития в них сети Интернета.

"Доказательства возможности преобразования вихревого пучка в вихревые плазмоны и обратно в вихревой пучок с сохранением топологического заряда открывают путь для разработки плазмонных линий связи с кодированием и декодированием информации на стадии свободных волн", — отмечают учёные в своём отчёте.

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