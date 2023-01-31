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Евросоюз оказался на пороге глобальной природной катастрофы

Наука

Страны Евросоюза оказались на пороге глобальной природной катастрофы, европейским государствам угрожает засуха из-за низкого уровня грунтовых вод.

Евросоюз оказался на пороге глобальной природной катастрофы

Дело в том, что сильные засухи за последние несколько лет на территории Европы сильно помешали пополнению запасов грунтовых вод. Нынешняя ситуация грозит тем, что в Европе резко сократятся возможности по выращиванию сельскохозяйственной продукции, цитирует британское издание The Independent агентство "Прайм".

Учёные пришли к выводу, что сильные засухи наносят ущерб естественной среде обитания животных и сельскому хозяйству, приводит к серьезному энергодефициту.

"Пересохшие русла рек и постепенное исчезновение стоячих водоёмов оказали негативное влияние как на природу, так и на человека: множество водных видов животных потеряли естественную среду обитания, а сухая почва создала множество проблем для сельского хозяйства", — говорится в материале британского издания.

А кроме того, Европа получила ещё и проблемы в энергетической сфере, поскольку добыча энергии на гидроэлектростанциях усложнилась, усугубив дефицит.

Отмечается, что ситуация с водой в Европе за последние годы стала критический опасной. И пока непонятно, каким образом решать эту проблему и где выход из возникшей ситуации.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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