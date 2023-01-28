Нейросеть начинает превосходить человеческий разум в несколько раз. Известный всему миру чат-бот ChatGPT был тому подтверждением.
Недавно нейросеть уверенно сдала магистерский экзамен в школу бизнеса Уортон. Она считается одной из самых престижных в Соединённых Штатах. Бот экзаменовался по специальности делового администрирования "играючи" и получил оценки между В и В-, что означает "хорошо", пишут argumenti.ru.
Ещё нейросеть смогла написать статью по маркетингу за журналиста, которая оценивалась в 600 долларов. На данную задачу бот потратил не более 30 секунд. Журналист The Guardian признался, ChatGPT обладает уникальным "мышлением".
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