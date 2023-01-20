В Москве стартовали научно-технические конкурсы для школьников

Столичных школьников приглашают принять участие в конкурсах, посвященных современным технологиям.
Один из них, 24 bit, представлен в нескольких направлениях: графический дизайн, объемный дизайн, виртуальные миры, программный дизайн, видеотехнологии и цифровое фото. Учащиеся могут объединяться в команды до трех человек или участвовать индивидуально.
Подать заявку можно на странице конкурса.
Для специалистов в области мехатроники и технологий цифрового производства организовано состязание "Техностарт". Участвовать в нем смогут дети от 7 до 18 лет с собственными проектами по таким категориям, как
Заявка на участие оформляется на странице "Техностарта".
Показать свои таланты в техническом моделировании, конструировании и дизайне также можно в конкурсе "Технодром". Школьникам нужно подготовить изделие, которое будет представлено в одном из трех направлений:
Материал изделия выбирает сам школьник — это может быть пластик, картон, бумага и другие доступные материалы. Возраст юных инженеров должен быть от 6 до 16 лет.
Зарегистрироваться можно на сайте городской конкурсной программы "Новые вершины".
Для школьников, интересующихся разработкой сайтов, графического и объемного дизайна, создания контента для социальных сетей, проводится конкурс "Digitalстарт". Попробовать себя в одной или нескольких из 10 номинаций смогут москвичи от 6 до 18 лет.
Стать участником можно на странице конкурса. Прием заявок продлится до 16 апреля 2023 года.
Заявки на участие в конкурсах 24 bit, "Техностарт" и "Технодром" принимаются до 31 марта 2023 года.
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