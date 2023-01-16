Геофизик о последствиях смены магнитных полюсов Земли: плазма от солнечного ветра будет губить всё на своём пути

Геофизик Сергей Шалимов рассказал, как смена магнитных полюсов Земли повлияет на спутники.

Заведующий Лабораторией физики межгеосферных процессов Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Сергей Шалимов рассказал, что магнитные полюса Земли уже не раз менялись местами.

Ранее геофизик Вячеслав Пилипенко рассказал, почему возникают магнитные бури.

Новое такое изменение может вывести из строя навигационные спутники. Геофизик объяснил, что существует угроза исчезновения полюсов: север-юг. Это приведёт к изменению геомагнитного поля. Магнитосферная и ионосферная защита от солнечной радиации, по его словам, тоже существенно пострадает.

"Поле, конечно, полностью не исчезнет, но плазма от солнечного ветра и жесткое излучение будут прорываться в отдельных местах на поверхность Земли и губить все на своем пути, в том числе любые спутники", — цитирует Газета.Ru слова учёного.

Шалимов отметил, что переполюсовка будет продолжаться 10 тыс. лет, поэтому человечество, при необходимости, может адаптировать навигационные спутники к новому полю.

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