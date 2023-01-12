Специалисты ГЕОХИ РАН: концентрация платины и палладия в московской пыли высока, но тревогу бить пока не стоит

Учёные лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) подсчитали, какое количество наночастиц и растворимых форм платины и палладия содержится в московской пыли.

"Растворимые формы платины и палладия могут быть токсичны или вызывать аллергические реакции. Эти формы могут задерживаться в почках, печени, селезенке при ингаляционном попадании в организм. Целью нашей работы являлась не просто оценка содержания платины и палладия в пыли, а именно их распределение между фракциями наночастиц, микрочастиц и водорастворимой фракцией, что ранее не изучали", — рассказал старший научный сотрудник лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН Михаил Ермолин.

Специалисты пояснили, что наночастицы драгоценных металлов платиновой группы попадают в воздух из "стареющих" автомобильных катализаторов и накапливаются в придорожной пыли. Об этом пишет Газета.Ru.

Анализ проб пыли, собранных в разных частях Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, показал, что концентрации платины и палладия в них намного выше средних значений этих металлов в земной коре (около 1 нг/г), однако они пока не настолько велики, чтобы медики забили тревогу, отметили учёные.

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