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Россия помогла иностранным самолётам во время глобального сбоя системы оповещения в США

Наука

Россия во время сбоя системы оповещения NOTAM в США оказывала помощь иностранным самолётам, сообщили в Росавиации.

Россия помогла иностранным самолётам во время глобального сбоя системы оповещения в США

"Сегодня в период глобального сбоя в системе уведомлений экипажей в США, руководствуясь принципами международной взаимопомощи, главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД Санкт-Петербург и Магадан оказывали необходимую помощь экипажам воздушных судов, выполнявших транзитные полеты через границу района полётной информации данных центров с районным диспетчерским центром Анкоридж (Аляска)", — говорится в сообщении.

Были обслужены рейсы, которые направлялись из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии в США и Канаду через диспетчерский центр Анкоридж и находились на момент сбоя системы в воздухе.

В среду власти США сообщили о глобальном сбое в системе оповещения пилотов NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полёта и ограничениях.

Федеральное управление гражданской авиации США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов. Через несколько часов запрет на вылеты был снят.

Министр транспорта Пит Буттеджадж заявил, что у властей нет свидетельств причастности хакеров к сбою в системе оповещения.

"На данный момент нет прямых свидетельств или указаний на это, но мы не собираемся отбрасывать данную версию до тех пор, пока у нас не будет полного и чёткого понимания произошедшего", — сказал Буттеджадж.

Министр сообщил, что запрет на вылеты из американских аэропортов был введён "по соображениям безопасности". Он также сказал, что по результатам проверок ответственность за инцидент понесут возглавляемое им ведомство и Федеральное управление гражданской авиации США.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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