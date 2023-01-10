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Геофизик рассказал, почему возникают магнитные бури: из Солнца истекает поток плазмы

Наука

Геофизик Вячеслав Пилипенко рассказал о причинах возникновения "экстремальных" магнитных бурь.

Геофизик рассказал, почему возникают магнитные бури: из Солнца истекает поток плазмы

Заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко объяснил, что поток плазмы, истекающий из Солнца называется солнечным ветром.

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, как пережить магнитные бури.

"Течение солнечной плазмы не равномерно, выбросы отличаются по величине. Если Земля оказывается на пути этого облака плазмы, то в околоземном пространстве развивается магнитная буря, которая в первую очередь проявляется как очень сильное возмущение магнитного поля Земли", — слова эксперта цитирует "Газета.Ru".

Он отметил, что иногда случаются и "экстремальные" бури, которые угрожают технологической жизни человечества, так как могут повредить линии электропередачи.

Пилипенко отметил, что магнитные бури вызваны космически аналогом землетрясений.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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