Директор планетария: первый в 2023 году звездопад Квадрантины ожидается 4 января

В ночь на 4 января пройдёт первый в новом году звездопад Квадрантины. Максимально за час ожидается 110 метеоров. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва, сообщает сайт Москва 24.

Специалист объяснила, что лучшее время для наблюдения за явлением будет с полуночи до рассвета, когда радиант будет максимально высоко над восточным горизонтом.

Однако, жители Москвы его не увидят. Это связано с тем, что в мегаполисах небо очень засвечено, а атмосфера часто непрозрачная. Лучше наблюдать космическое событие вдали от города, где нет яркого света и чистая атмосфера, заключила учёный.

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