Новосибирские эксперты предложили новый способ бросить курить: с карты будут сниматься деньги

В Новосибирске предложили уникальный и очень современный способ бросить курить: теперь каждый раз, когда человек будет закуривать, с его карты будет списываться определённая сумма денег.

Как пишет Сиб.фм, новый способ борьбы с курением уже запатентован. Инновационные электронные сигареты выглядят так же, как обычные, и заправляются такой же никотиновой жидкостью. Однако они будут включать в себя систему обратной связи с владельцем, который сможет подключить её к своему телефону через bluetooth.

После этого в специальном приложении программа будет собирать необходимые данные о пользователе. Также система, руководствуясь собранными данными, будет осуществлять контроль над курильщиком, предупреждая его, если тот начинает делать слишком много затяжек.

А избыточное курение будет стоить владельцу уникальной сигареты денег, которые система попросту будет списывать с его карты.

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