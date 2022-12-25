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В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине

Наука

В зоне спецоперации ВС РФ впервые начали применять переносные радиолокационные станции, способные с максимальной точностью определять координаты самых малых беспилотников. Об этом информирует RG. RU.

В России создан радар, способный видеть сверхмалые дроны ВСУ в зоне СВО на Украине

Малые квадрокоптеры являются серьёзной угрозой. На них устанавливаются чувствительные приборы ночного видения, которые позволяют определять координаты военной техники и перемещения военных подразделений.

Новый радар был разработан под руководством кандидата технических наук Алексея Царькова. Устройства планировали использовать для охраны городских объектов. Но спецоперация привела к созданию изобретения для применения в зоне боевых действий.

Радар способен обнаружить объекты с эффективной поверхностью отражения менее 0,01 кв. м, движущиеся со скоростью до 150 км/час или висящие неподвижно. Одновременно устройство может находить до 256 целей.

Отмечается, что в месте применения радаров уже перестали летать дроны противника. Локатор остаётся невидимым для врага.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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