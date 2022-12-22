США намерены занять доминирующее положение в освоении космоса. Стратегии Пентагона по покорению и изучению околоземного пространства являются как минимум интересными и практически значимыми, считают эксперты.
Например, актуальными вопросами стали:
С момента создания Космических сил США в декабре 2019 года споры на эту тему только усиливаются по мере роста зависимости как американских военных, так и разведывательного сообщества от коммерческих поставщиков и возможностей.
Для США этот вопрос жизненно важен в связи с войной на Украине и возможностями РФ противодействовать американским планам в этом вопросе.
Идут дискуссии и в отношении моратория на испытания противоспутниковых ракет. Первый комитет ООН, отвечающий за вопросы мира и безопасности, поддержал резолюцию США, призывающую все страны ввести мораторий на испытания противоспутниковых ракет.
Якобы испытания приводят к образованию тысяч обломков и ставят под угрозу космическое пространство. Но в реальности американцы пытаются запретить то, в чём сами серьёзно отстают, и это очевидно.
К слову, ссылаться на Россию и Китай как на единственных производителей проблем на орбите у американцев принято давно.
Данный мораторий ориентирован на испытания в мирное время, но никак не во время очевидной всему миру войны.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.