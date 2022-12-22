Breaking Defense: США намерены забрать космос себе

США намерены занять доминирующее положение в освоении космоса. Стратегии Пентагона по покорению и изучению околоземного пространства являются как минимум интересными и практически значимыми, считают эксперты.

Например, актуальными вопросами стали:

Гонка за "солнечной энергией" из космоса. Проект по получению солнечной энергии космического базирования (SBSP) Пентагон вынашивал почти 15 лет.

По данным журналистов Breaking Defense, американцы усилили работу космических сил CIF по улучшению наблюдения за космосом. Хотя ключевые датчики космического наблюдения США по-прежнему полагаются на устаревшую компьютерную систему CAVENet.

Озабочены "западные партнеры" и защитой космических спутников.

С момента создания Космических сил США в декабре 2019 года споры на эту тему только усиливаются по мере роста зависимости как американских военных, так и разведывательного сообщества от коммерческих поставщиков и возможностей.

Для США этот вопрос жизненно важен в связи с войной на Украине и возможностями РФ противодействовать американским планам в этом вопросе.

Идут дискуссии и в отношении моратория на испытания противоспутниковых ракет. Первый комитет ООН, отвечающий за вопросы мира и безопасности, поддержал резолюцию США, призывающую все страны ввести мораторий на испытания противоспутниковых ракет.

Якобы испытания приводят к образованию тысяч обломков и ставят под угрозу космическое пространство. Но в реальности американцы пытаются запретить то, в чём сами серьёзно отстают, и это очевидно.

К слову, ссылаться на Россию и Китай как на единственных производителей проблем на орбите у американцев принято давно.

Данный мораторий ориентирован на испытания в мирное время, но никак не во время очевидной всему миру войны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.