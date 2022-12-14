МЧС РФ использует искусственный интеллект для борьбы с последствиями половодья

С помощью искусственного интеллекта специалисты МЧС России предупреждают негативные последствия весеннего половодья, рассказал заместитель главы ведомства Виктор Яцуценко.

"С момента установления ледостава с использованием технологий искусственного интеллекта осуществляем анализ критериев, влияющих на прохождение весеннего половодья", — цитирует замминистра агентство ТАСС.

Яцуценко добавил, что с помощью новейшей технологии удаётся определить регионы и населенные пункты, находящиеся в группе риска. Нейросеть анализирует снимки, полученные из космоса и с помощью аэрофотосъемки, а потом строит достоверную модель развития паводка.

Эксперимент с применением искусственного интеллекта в начале 2022 года доказал результативность — удалось значительно минимизировать ущерб от возможного затопления в акватории реки Лены.

Ранее российские учёные сообщили, что им удалось создать простые и дешёвые катализаторы для "зелёных" двигателей.

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