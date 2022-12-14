Вице-премьер Чернышенко поручил поддержать игровую индустрию и киберспорт в РФ

Дополнительно поддержать киберспорт в России и отечественных разработчиков видеоигр поручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами", — глоссит сообщение аппарата вице-премьера.

Также в правительстве уточнили, что отрасль получит дополнительные налоговые льготы, менторскую и юридическую поддержку, а занятые в ней сотрудники могут рассчитывать на отсрочку от армии и льготную ипотеку.

Ранее российские разработчики сообщили, что планируют вытеснить французских конкурентов с отечественного рынка спутниковых приборов.

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