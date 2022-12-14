Дополнительно поддержать киберспорт в России и отечественных разработчиков видеоигр поручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
"Было поручено проработать дополнительные меры поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. Эта работа ведется Минцифры России совместно с Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами", — глоссит сообщение аппарата вице-премьера.
Также в правительстве уточнили, что отрасль получит дополнительные налоговые льготы, менторскую и юридическую поддержку, а занятые в ней сотрудники могут рассчитывать на отсрочку от армии и льготную ипотеку.
Ранее российские разработчики сообщили, что планируют вытеснить французских конкурентов с отечественного рынка спутниковых приборов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.