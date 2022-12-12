Пивоваров заявил об искусственном интеллекте с внутренней личностью

Существует искусственный интеллект, обладающий личностью. Об этом заявил главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров, пишет "Газета.Ru".

"Сейчас движение к личности в области ИИ идёт активно. Например, в разговорных агентах, которые у нас в Центре прикладных систем ИИ активно развивает команда Михаила Бурцева, уже есть какие-то зачатки личности", — сказал эксперт.

Он отметил известную библиотеку DeepPavlov. Разговорный робот персонифицируется: он начинает общаться и отвечать на вопросы. Пивоваров отметил возможности DeepPavlov давать интервью, однако считает, что его результаты пока непредсказуемы.

"Это будет всегда некий суррогат. Интеллект нужен ему именно для решения определённых задач, в каком-то смысле интеллект — это инструмент для кого-то. А если не будет этой личности, которая будет управлять интеллектом, то сложно представить себе решение поставленных перед ним задач", — объяснил эксперт.

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