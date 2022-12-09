В Токио намерены снять с вооружения Сухопутных сил самообороны Японии все боевые и разведывательные вертолёты, заменив их большим количеством беспилотных дронов.
Новая стратегия национальной безопасности предусматривает отказ от использования почти 200 военных вертолетов. В настоящий момент почти 100 таких машин находится на вооружении сухопутной армии, ещё столько же в ВМС.
Как отмечает местное издание Yomiuri, власти решили учесть опыт боевых действий на Украине, где БПЛА широко используют как Вооружённые силы России, так и украинские боевики.
По словам японских властей, мера поможет экономить и более эффективно тратить средства, выделяемые правительством на военные нужды.
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