Yomiuri: сухопутные силы Японии заменят все боевые вертолёты на беспилотники

В Токио намерены снять с вооружения Сухопутных сил самообороны Японии все боевые и разведывательные вертолёты, заменив их большим количеством беспилотных дронов.

Новая стратегия национальной безопасности предусматривает отказ от использования почти 200 военных вертолетов. В настоящий момент почти 100 таких машин находится на вооружении сухопутной армии, ещё столько же в ВМС.

Как отмечает местное издание Yomiuri, власти решили учесть опыт боевых действий на Украине, где БПЛА широко используют как Вооружённые силы России, так и украинские боевики.

По словам японских властей, мера поможет экономить и более эффективно тратить средства, выделяемые правительством на военные нужды.

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