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News-Medical: регулярное употребление фастфуда ухудшает работу мозга на треть

Наука

Учёные из США обнаружили новую опасность фаст-фуда: сверхобработанная пища тормозит когнитивные процессы в человеческом мозге при регулярном употреблении.

Особенно опасны подобные продукты, согласно выводам исследователей, для людей среднего возраста.

В ходе восьмилетнего опыта специалисты наблюдали за добровольцами в возрасте 35-74 лет. Им удалось выяснить, что участники, чаще употребляющие фастфуд, продемонстрировали быстрое снижение мыслительных процессов. Издание News-Medical пишет, что любители "вредных" продуктов начинали "соображать" на 28% хуже.

Отдельно эксперты отметили, что у этих испытуемых на 25% снижался показатель исполнительной функции головного мозга.

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FASTFOOD: Маленькие радости могут свести в могилу раньше. Или нет?
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Владимир Губарев
Владимир Губарев — русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист
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