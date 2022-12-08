Учёные из США обнаружили новую опасность фаст-фуда: сверхобработанная пища тормозит когнитивные процессы в человеческом мозге при регулярном употреблении.
Особенно опасны подобные продукты, согласно выводам исследователей, для людей среднего возраста.
В ходе восьмилетнего опыта специалисты наблюдали за добровольцами в возрасте 35-74 лет. Им удалось выяснить, что участники, чаще употребляющие фастфуд, продемонстрировали быстрое снижение мыслительных процессов. Издание News-Medical пишет, что любители "вредных" продуктов начинали "соображать" на 28% хуже.
Отдельно эксперты отметили, что у этих испытуемых на 25% снижался показатель исполнительной функции головного мозга.
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