Эксперт: использование смартфона во время зарядки может привести к взрыву

Пользоваться смартфоном или планшетом во время зарядки гаджета довольно опасно — аккумуляторная батарея перегревается, что может привести к взрыву, заявил Денис Кусков.

"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — отметил глава агентства Telecom Daily в интервью изданию 1prime.ru.

Особенно опасно, уточнил он, использовать ресурсоемкие приложения: игры или интернет-браузеры.

"Если нужно разово ответить (на звонок. — Прим. ред.), то можно это делать без проблем, если же нужно поработать на телефоне, то все-таки лучше это делать вне условий подзарядки", — резюмировал эксперт.

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