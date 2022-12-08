Пользоваться смартфоном или планшетом во время зарядки гаджета довольно опасно — аккумуляторная батарея перегревается, что может привести к взрыву, заявил Денис Кусков.
"Были случаи, пусть и малочисленные, что аккумуляторы взрывались, поэтому лучше не рисковать", — отметил глава агентства Telecom Daily в интервью изданию 1prime.ru.
Особенно опасно, уточнил он, использовать ресурсоемкие приложения: игры или интернет-браузеры.
"Если нужно разово ответить (на звонок. — Прим. ред.), то можно это делать без проблем, если же нужно поработать на телефоне, то все-таки лучше это делать вне условий подзарядки", — резюмировал эксперт.
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