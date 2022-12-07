Багов: мошенники могут использовать телевизор Smart TV для слежки за гражданами

Телевизор Smart TV, укомплектованный камерой и микрофоном, может быть прослушан злоумышленниками. Подглядывать за пользователями можно даже в выключенном состоянии. Об этом проинформировал специалист департамента анализа защищённости компании Digital Security Александр Багов, пишет "Газета.Ru".

"Существует мнение, что многочисленные уязвимости в ПО популярных моделей иностранных производителей Smart TV, равно как и разнообразные сервисные интерфейсы для диагностики и дебага, активно используются по всему миру для шпионажа", — предупреждает специалист.

После получения доступа к телевизору мошенники имеют возможность атаковать и другие устройства этой сети. Для повышения защиты следует регулярно обновлять программное обеспечение, а также применять изоляцию непроверенных IoT-девайсов на сетевом уровне.

Можно создать несколько Wi-Fi-точек доступа, после чего доверенные устройства подключить к одной, а остальные устройства, включая телевизор, к другой.

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