Российские чиновники должны понять, что из компьютерных игр можно убрать излишнюю жестокость. Об этом заявил руководитель проекта LANGAME.ru Павел Голубев, комментируя в интервью Pravda.Ru инициативу по созданию в РФ перечня запрещённых игровых приложений.
Он посоветовал политикам ознакомиться с практикой других стран перед составлением подобных списков. В качестве примера эксперт привёл Китай, где власти показывают разработчикам требования для распространения игр в стране, а программисты либо принимают эти правила, либо теряют рынок. По его словам, таким образом поступают сильные и независимые державы.
"При выстроенном диалоге властей и разработчиков часть контента в играх легко удаляется или заменяется. Таким инструментом пользуется, например, Китай, для которого в региональных версиях игр убирают черепа, излишнюю жестокость, сексуализацию и так далее. Почему мы не можем применить такой подход? Я искренне не понимаю", — сказал собеседник издания.
Кроме того, он подчеркнул: список запрещённых игр создаст препятствия для развития отрасли.
Ранее комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила правительству РФ создать перечень запрещённых компьютерных приложений и обязать пользователей идентифицироваться.
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