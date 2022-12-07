Голубев: власти должны понять, что из компьютерных игр можно убрать жестокость

Российские чиновники должны понять, что из компьютерных игр можно убрать излишнюю жестокость. Об этом заявил руководитель проекта LANGAME.ru Павел Голубев, комментируя в интервью Pravda.Ru инициативу по созданию в РФ перечня запрещённых игровых приложений.

Он посоветовал политикам ознакомиться с практикой других стран перед составлением подобных списков. В качестве примера эксперт привёл Китай, где власти показывают разработчикам требования для распространения игр в стране, а программисты либо принимают эти правила, либо теряют рынок. По его словам, таким образом поступают сильные и независимые державы.

"При выстроенном диалоге властей и разработчиков часть контента в играх легко удаляется или заменяется. Таким инструментом пользуется, например, Китай, для которого в региональных версиях игр убирают черепа, излишнюю жестокость, сексуализацию и так далее. Почему мы не можем применить такой подход? Я искренне не понимаю", — сказал собеседник издания.

Кроме того, он подчеркнул: список запрещённых игр создаст препятствия для развития отрасли.

Ранее комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила правительству РФ создать перечень запрещённых компьютерных приложений и обязать пользователей идентифицироваться.

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Компьютерные игры: выносимая жестокость