Reuters: на компанию Маска в США заведено дело за убийство 1500 животных

В США открыли федеральное расследование в отношении компании Илона Маска по производству медицинского оборудования Neuralink. Её обвиняют в нарушениях прав животных.

Как оказалось, внутренний персонал компании пожаловался, что тесты на животных проводились в спешке, причиняя им ненужные страдания, а то и приводя к смертям подопытных.

Расследование касается нарушений Закона о защите животных, пишет агентство Reuters. Несколько месяцев назад его инициировал генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

Сотрудники Neuralink признались, что их заставляли переделывать неудачные тесты, что приводило к росту подопытных животных. Следователям стало известно, что за последние четыре года в стенах компания было умерщвлено около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян.

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