Создатели Google Chrome спустя годы научили браузер экономить оперативную память

Интернет-браузер Chrome от компании Google уже много лет критикуют за излишнюю требовательность к оперативной памяти и снижение времени автономной работы ноутбуков.

В последнем обновлении программы был добавлен режим Energy Saver Mode, решающий эти проблемы.

Функцию можно активировать в настройках для разработчиков по ссылке chrome://flags/#battery-saver-mode-available. В этом режиме снижается фоновая активность браузера и отключаются некоторые визуальные эффекты: плавный скроллинг, повышенный FPS в видеороликах и другие.

Важная ремарка: функция энергосбережения активизируется при отключении ноутбука от сети или в случае разряда аккумулятора ниже 20%.

Ранее стало известно, хакерам удалось взломать один из самых популярных менеджеров паролей.

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