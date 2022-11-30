Российские учёные из Троицка создали метод мгновенного излечения от рака

Физикам Института ядерных исследований РАН в Троицке удалось усовершенствовать перспективный метод радиотерапии. Они научились убивать раковые клетки одним единственным импульсом.

Протонную терапию, так называемый флеш-режим, на Западе начали использовать на рубеже XXI века: всего несколько облучений длительностью в полсекунды оказались намного эффективнее привычных методов.

Российским исследователям удалось усовершенствовать технологию и теперь для уничтожения раковой опухоли достаточно одного импульса в доли секунды.

"Сейчас ультрафлеш-режим на протонном ускорителе доступен только в одном месте в мире: в нашем институте", — пояснил завлаборатории медицинской физики ИЯИ РАН Сергей Акулиничев в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что испытания на тканях уже закончены, и после экспериментов на животных наступит пора клинических исследований на онкобольных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.