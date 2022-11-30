Эксперт Женатов рассказал, чем мобильный интернет безопаснее бесплатного Wi-Fi

Собирать личные данные для дальнейшего мошенничества злоумышленники могут с помощью общественных точек доступа Wi-Fi, предупредил эксперт в в сфере кибербезопасности Кайрбулат Женатов.

По его словам, владелец подобной точки сможет перехватывать все данные, включая пароли, которые смартфон пользователя передаёт в интернет. Потому использование связи, предоставляемой сотовым оператором, намного надёжнее, трафик имеет шифрование и завладеть этой информацией практически невозможно, пояснил Женатов в интервью "Газете.ру".

Также руководитель направления по корпоративной безопасности СберСтрахования посоветовал не сохранять данные своих платёжных карт на различных сайтах и не пользоваться приложениями типа "кошелек" и "книга паролей". Хакеры могут получить к ним доступ, а после опустошить привязанный к карте банковский счёт.

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