В заповеднике возле Хабаровска инспекторы обнаружили место схватки двух таёжных хищников — амурского тигра и бурого медведя. Об этом пишет издание transsibinfo.com.
Не успевший залечь в спячку медведь встретил на пути амурского тигра, между ними развернулась серьёзная схватка, о чём можно судить по следам, рассказали специалисты Большехехцирского заповедника.
Они добавили, что хищники долго боролись, но тигр в итоге одержал победу. При этом сам полосатый хищник не пострадал.
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