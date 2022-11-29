В Хабаровском крае амурский тигр одержал победу в поединке с медведем

В заповеднике возле Хабаровска инспекторы обнаружили место схватки двух таёжных хищников — амурского тигра и бурого медведя. Об этом пишет издание transsibinfo.com.

Не успевший залечь в спячку медведь встретил на пути амурского тигра, между ними развернулась серьёзная схватка, о чём можно судить по следам, рассказали специалисты Большехехцирского заповедника.

Они добавили, что хищники долго боролись, но тигр в итоге одержал победу. При этом сам полосатый хищник не пострадал.

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