Clinical Nutrition: обилие белка в рационе снижает риск перелома шейки бедра

Учёные-диетологи британского Университета Лидса закончили исследование и пришли к выводу, что обилие белковой пищи в рационе снижает риск перелома шейки бедра.

По словам исследователей, были обработаны данные более 26 тысяч женщин в возрасте от 35 до 69 лет, и анализ показал, что всего 25 граммов белка ежедневно снижает риск перелома бедра на 14%.

"Наши результаты показали, какой аспект диеты может быть особенно полезным инструментом для снижения риска перелома бедра у женщин", — приводит слова руководителя группы исследователей Джеймса Уэбстера издание Clinical Nutrition.

В материале отдельно отмечается, что если участницы исследования имели недостаточный вес, то белковая диета позволяла снизить риск переломов на 45%.

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