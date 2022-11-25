В Ростовской области учёные оценили состояние популяции раков в реке Дон, а также провели мониторинг промысла ракопромысловых бригад в бассейне реки Сал. Об этом пишет издание rostovgazeta.ru.
Отмечается, что состояние раков оказалось стабильным. Согласно собранным данным, планируется сделать прогнозы на ближайшие годы.
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