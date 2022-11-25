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Учёные не смогли объяснить, как неизвестный вид динозавра оказался в Румынии

Наука

Палеонтологи обнаружили в румынской Трансильвании неизвестный ранее вид травоядного динозавра, но не смогли объяснить, как животное оказалось в этой местности.

Учёные не смогли объяснить, как неизвестный вид динозавра оказался в Румынии

Учёные из Тюбингенского и Цюрихского университетов смогли идентифицировать окаменелые кости черепа, найденные возле реки Хацег на западе Румынии. Они определили, что останки принадлежат неизвестному пока роду динозавров.

По словам специалистов, ближайший родственник находки проживал на территории современной Франции, но в то время Трансильвания была островом, и как на него попало животное совершенно непонятно.

"Возможно, он умел плавать, или колебания уровня моря создавали временные сухопутные переправы", — предположи учёные в статье для издания The Journal of Vertebrate Paleontology.

Они уверены, что дальнейший поиск останков позволит разгадать эту тайну.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Владимир Губарев
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