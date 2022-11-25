Полиция Сан-Франциско просит у властей разрешение на использование роботов-убийц

Полицейский департамент Сан-Франциско попросил федеральные власти рассмотреть возможность использования смертоносных роботов против преступников, являющихся угрозой для общества.

"Бывают случаи, когда применение летального оружия будет единственным вариантом", — утверждают авторы идеи.

В настоящий момент правоохранители в Сан-Франциско уже используют различную роботизированную технику, которая занимается разминированием или осмотром территорий. Полицейские планируют оснастить их дробовиками и получить разрешение на применение роботами огнестрельного оружия.

Ранее российские разработчики представили квадрокоптер, вооружённый ультразвуковым излучателем, который можно использовать для разгона массовых беспорядков.