Полицейский департамент Сан-Франциско попросил федеральные власти рассмотреть возможность использования смертоносных роботов против преступников, являющихся угрозой для общества.
"Бывают случаи, когда применение летального оружия будет единственным вариантом", — утверждают авторы идеи.
В настоящий момент правоохранители в Сан-Франциско уже используют различную роботизированную технику, которая занимается разминированием или осмотром территорий. Полицейские планируют оснастить их дробовиками и получить разрешение на применение роботами огнестрельного оружия.
Ранее российские разработчики представили квадрокоптер, вооружённый ультразвуковым излучателем, который можно использовать для разгона массовых беспорядков.
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