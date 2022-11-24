Впервые за 30 лет в США построят исследовательский ядерный реактор

В Соединённых Штатах решили вернуться к постройке исследовательских ядерных реакторов после 30-летнего перерыва. Регулятор одобрил заявку, и новейший реактор на расплавленной соли появится в Абилинском христианском университете штата Техас.

Технология предполагает, что ядерное топливо в реакторе будет находиться в соленом расплаве, это позволит исследовать передовую технологию и отработать создание малогабаритных реакторов. Как утверждают представители университета, постройка обойдётся в 30,5 млн долларов США.

Эксперты издания "Военное обозрение" считают, что на перспективном ядерном реакторе будут проводиться не только заявленный исследования, но и вестись испытания неких секретных технологий.

Ранее российским учёным удалось научить нейросети предсказывать внезапную поломку сложного оборудования.