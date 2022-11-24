В Соединённых Штатах решили вернуться к постройке исследовательских ядерных реакторов после 30-летнего перерыва. Регулятор одобрил заявку, и новейший реактор на расплавленной соли появится в Абилинском христианском университете штата Техас.
Технология предполагает, что ядерное топливо в реакторе будет находиться в соленом расплаве, это позволит исследовать передовую технологию и отработать создание малогабаритных реакторов. Как утверждают представители университета, постройка обойдётся в 30,5 млн долларов США.
Эксперты издания "Военное обозрение" считают, что на перспективном ядерном реакторе будут проводиться не только заявленный исследования, но и вестись испытания неких секретных технологий.
Ранее российским учёным удалось научить нейросети предсказывать внезапную поломку сложного оборудования.
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