Сомнолог: недосыпание связано с недостатком глубоких фаз сна

Существует несколько стадий сна. Но на бытовом уровне важно понимать, что есть поверхностный и глубокий сон, которые необходимы человеку. Об этом рассказал Pravda.Ru врач-сомнолог Павел Кудинов.

По словам учёного, головной мозг работает по-разному и выполняет различные функции.

"Если у нас человек просыпается с чувством, что он не выспался, и при этом у него нет остановок дыхания во сне, ещё чего-то, то, значит, ему просто не хватает глубоких стадий сна", — объяснил собеседник издания.

По его словам, просыпаться во время глубокой стадии сна тяжелее и чувства после пробуждения будут хуже, ощущений, что человек выспался, будет меньше.

"Для того чтобы просыпаться в нужную стадию, либо мы ложимся и просыпаемся, ставим будильник кратно 1,5 часам, либо, в принципе, есть в фитнес-трекерах такие функции, когда вы ставите время на пробуждение. Он отслеживает ваш сон максимально близко ко времени пробуждения, в поверхностный сон вас пытается разбудить. Тогда люди просыпаются более легко и чувствуют себя более свежо", — рассказал эксперт.

Однако спать меньше положенного просто не получится, так как человек не выспится и дефицит сна, который сложно будет победить, со временем накопится, режимы сна сорвутся и будет развиваться бессонница, заключил сомнолог.