Биолог Глазков: миндаль — смертельно опасное угощение для белок

Миндальный орех представляет смертельную опасность для белок. Об этом заявил биолог Павел Глазков.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, синильная кислота, которая содержится в миндале, способна убить животное. Кроме того, Глазков призвал не давать белкам чипсы, сладости и сахар.

"У них флора кишечника не приспособлена к такой еде", — отметил биолог.

Как пояснил эксперт, корм для диких животных должен напоминать их естественную пищу. В качестве угощения для белок можно использовать сырые орехи, указал специалист. Он также добавил, что с них не нужно предварительно снимать скорлупу, ведь белки справятся с такой задачей без помощи человека.

Глазков подчеркнул: нежирное мясо, фундук, тыквенные семечки, курага и изюм тоже отлично подойдут для кормления белок. Он посоветовал не угощать диких животных с рук во избежание неожиданного укуса.