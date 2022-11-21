Российские учёные придумали, как лишить раковые клетки "бессмертия"

Российские учёные при поддержке коллег из-за рубежа сделали шаг вперёд в создании эффективных противораковых препаратов. Экспертам удалось получить вещества, которые позволят "отключить" особый фермент в составе раковых клеток — теломеразу, — отвечающий за их бессмертие.

Учёным, представляющим Научно-исследовательский институт биомедицинской химии (ИБМХ) им. В. Н. Ореховича, РУДН и Университет Танта (Египет), удалось синтезировать соединение, обладающее противораковым эффектом, возникающим благодаря подавлению активности теломеразы в опухолях.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки в беседе с RT, новое соединение будет иметь эффект в борьбе со всеми видами рака.

Уточняется, что сейчас полученное вещество подвергается дополнительным научным исследованиям.