Из-за глобального потепления Арктику, Аляску и Сибирь заполонят медведи-"пиззли"

Глобальное потепление оказывает своё влияние на всё живое на планете, в том числе и на медведей. Американские гризли всё чаще пересекаются с белыми медведями, заводя потомство.

Первый гибрид гризли и белого медведя был обнаружен в Арктике ещё в 2006 году, тогда учёные дали ему название "пиззли" (от английского наименования породы polar + grizzly).

Зоологи уверены, что подобные гибриды будут чаще встречаться не только в Арктике и Северной Америке, постепенно они захватят Сибирь, сообщает издание Science Alert.

По расчётам учёных, спаривание различных видов может привести к весьма плодовитому потомству, а потому чистая популяция белых медведей исчезнет с лица земли уже в этом столетии.