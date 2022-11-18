РЖД и "Газпром" купят квантовые телефоны, которые невозможно прослушать

Владельцами первых квантовых телефонов, созданных в России, уже в следующем году станут РЖД и "Газпром", заявил представитель компании-разработчика.

Сейчас будущие покупатели тестируют разработку и планируют её фактически внедрять в 2023 году, рассказал заместитель главы "ИнфоТеКС" Дмитрий Гусев.

Квантовый телефон представляет из себя сервер или рабочую станцию, на которые установлена квантовая система шифрования. В настоящее время считается, что подобный шифр абсолютно защищён от взлома злоумышленниками.

Создатели добавили, что готовая система обойдётся госкомпаниям примерно в 40 млн рублей.

Ранее стало известно, что российским хакерам удалось впервые вывести из строя сайт Белого дома.