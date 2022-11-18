Владельцами первых квантовых телефонов, созданных в России, уже в следующем году станут РЖД и "Газпром", заявил представитель компании-разработчика.
Сейчас будущие покупатели тестируют разработку и планируют её фактически внедрять в 2023 году, рассказал заместитель главы "ИнфоТеКС" Дмитрий Гусев.
Квантовый телефон представляет из себя сервер или рабочую станцию, на которые установлена квантовая система шифрования. В настоящее время считается, что подобный шифр абсолютно защищён от взлома злоумышленниками.
Создатели добавили, что готовая система обойдётся госкомпаниям примерно в 40 млн рублей.
Ранее стало известно, что российским хакерам удалось впервые вывести из строя сайт Белого дома.
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