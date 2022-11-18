В России создают первый самолёт вертикального взлета для региональных перевозок

Конструкторы компании "Эколибри" закончили первый этап разработки самолёта вертикального взлета и посадки. Новинка должна будет сменить вертолёты в пассажирских перевозках российских региональных авиакомпаний.

Как пояснил представитель компании-разработчика, в настоящий момент конструкция будущего транспортного средства проверена на соответствие авиационным нормам, а отдельные системы самолёта проходят стендовые испытания.

"Новый самолёт будет представлять собой летательный аппарат, оснащённый гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки", — добавил он в интервью РИА Новости.

Отдельно создатели отмечают, что стоимость новинки будет намного ниже современных вертолётов, а её содержание обойдётся дешевле.

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