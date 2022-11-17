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В Госдуме приняли законопроект по контролю за чистотой воздуха

Наука » Экология

Сегодня в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который обязует около 250 предприятий до 2026 года оснастить системами автоматического контроля источники выбросов в атмосферу.

В Госдуме приняли законопроект по контролю за чистотой воздуха

Речь идёт о крупных производствах, которые находятся на территориях 12 городов-участников эксперимента нацпроекта "Экология" по квотированию вредных выбросов.

— У каждого из предприятий, которые участвуют в эксперименте по квотированию, есть норма по предельным выбросам и утвержденный комплекс мер по достижению этих значений: модернизация оборудования, установка более совершенных систем фильтрации, переход на другой вид топлива и другие. Установка датчиков на каждый источник выбросов позволит нам в динамике наблюдать, кто укладывается в норматив и стимулировать тех, кто продолжает загрязнять атмосферу избыточными выбросами. Этот законопроект позволит повысить степень ответственности предприятий, поскольку результаты их деятельности становятся прозрачными и напрямую идут в Росприроднадзор. Всё в онлайн режиме, тут уже не скроешься. Итог всех этих мероприятий — воздух стане чище. И люди это почувствуют, — пояснил заместитель Председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

Он также сообщил, что за невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля уже установлена ответственность. Размер штрафа на предприятие составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, Правительством сейчас готовится законопроект, предусматривающий ответственность за недостижение квот.

Напомним, что с сентября 2023 года к эксперименту присоединятся еще 29 городов — для них срок оснащения датчиками будет установлен до 15.03.2027 года.

Также согласно действующим нормам к 2029 году такими датчиками должны быть оснащены предприятия I категории опасности, которых в Российской Федерации почти 7 тысяч.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
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