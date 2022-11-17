Экспериментальная вакцина против фентанила, опиоидного анальгетика, вызывающего трудно излечимую зависимость, создана учёными из американского университета Хьюстона.
Им удалось заставить человеческие антитела реагировать на молекулы, схожие с фентаниловыми. Иммунитет самостоятельно отыскивает вещество в кровотоке и блокирует его перемещение, не давая достигнуть мозга, а значит наркозависимый не испытывает эйфории и избежит возвращения зависимости.
Учёные отмечают, что полученная вакцина имеет узконаправленное действие, то есть в будущем пациенту можно будет давать различные опиоидные обезболивающие.
Подопытные крысы после введения вакцины перестали испытывать тягу к фентанилу, хотя раньше он вызывал у них наркотический эффект, пишет издание "Техкульт". В настоящий момент создатели ожидают одобрения регулятора для начала испытаний препарата на людях с фентаниловой зависимостью.
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