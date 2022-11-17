В США скоро начнут тестирование первой в мире вакцины против наркотиков

Экспериментальная вакцина против фентанила, опиоидного анальгетика, вызывающего трудно излечимую зависимость, создана учёными из американского университета Хьюстона.

Им удалось заставить человеческие антитела реагировать на молекулы, схожие с фентаниловыми. Иммунитет самостоятельно отыскивает вещество в кровотоке и блокирует его перемещение, не давая достигнуть мозга, а значит наркозависимый не испытывает эйфории и избежит возвращения зависимости.

Учёные отмечают, что полученная вакцина имеет узконаправленное действие, то есть в будущем пациенту можно будет давать различные опиоидные обезболивающие.

Подопытные крысы после введения вакцины перестали испытывать тягу к фентанилу, хотя раньше он вызывал у них наркотический эффект, пишет издание "Техкульт". В настоящий момент создатели ожидают одобрения регулятора для начала испытаний препарата на людях с фентаниловой зависимостью.