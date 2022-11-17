В Китае научились делать полностью безопасные литий-ионные батареи для армии

Литий-ионные батареи широко используются в современной электронике, но исключительно в быту. Военных не устраивает, что такой аккумулятор может перегреться и взорваться.

Проблему удалось решить китайским учёным, причём они обошлись без датчиков температуры, огнестойких электролитов и сумели сделать АКБ герметичной.

В конструкцию литий-ионного аккумулятора они внедрили термочувствительный полимер, который не мешает функционированию батареи, но при повышении температуры становится изолятором.

При нагреве да 92 градусов Цельсия полимер меняет свою структуру, разрушает медный слой и останавливает поток электронов, что исключает потенциальное возгорание.

Применение новых аккумуляторов на подводных лодках сделает субмарины более автономными, а дорогие БПЛА, где до настоящего времени избегали использования таких батарей, смогут держаться в воздухе в два-три раза дольше.