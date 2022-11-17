Литий-ионные батареи широко используются в современной электронике, но исключительно в быту. Военных не устраивает, что такой аккумулятор может перегреться и взорваться.
Проблему удалось решить китайским учёным, причём они обошлись без датчиков температуры, огнестойких электролитов и сумели сделать АКБ герметичной.
В конструкцию литий-ионного аккумулятора они внедрили термочувствительный полимер, который не мешает функционированию батареи, но при повышении температуры становится изолятором.
При нагреве да 92 градусов Цельсия полимер меняет свою структуру, разрушает медный слой и останавливает поток электронов, что исключает потенциальное возгорание.
Применение новых аккумуляторов на подводных лодках сделает субмарины более автономными, а дорогие БПЛА, где до настоящего времени избегали использования таких батарей, смогут держаться в воздухе в два-три раза дольше.
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