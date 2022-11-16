НАСА отправило космический корабль Orion на орбиту Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) запустило сверхтяжелую ракету-носитель SLS, которая выведет корабль Orion в орбитальный беспилотный полёт вокруг Луны.

Ракета стартовала утром 16 ноября с мыса Канаверал (штат Флорида). Миссия "Артемида-1" продлится 42 дня, в течение которых космический корабль отделится от ракеты-носителя, выйдет на орбиту Земли, развернет солнечные антенны и полетит к Луне. Планируется, что Orion подлетит к Луне очень близко — между кораблём и спутником будет около 100 километров. В течение шести дней он будет находиться на лунной орбите. После этого капсула Orion вернётся на Землю и приводнится в Тихом океане.

НАСА сравнивает миссию "Артемида" с программой "Аполлон", в рамках которой американские астронавты высадились на Луне. Пилотируемый полёт должен состояться в рамках миссии "Артемида-2" уже в 2024 году, а высадка людей на спутник — в 2025 году.