Кукурузу и соль заготовили на "Роза Хутор" для подкормки диких животных

На курорте "Роза Хутор" продолжается активная подготовка к новому зимнему сезону. Причем заботятся здесь не только о совершенстве горнолыжных трасс, но и о благополучии обитающих в этих местах диких животных.

Пережить зиму обитателям гор и лесов помогут специальные кормушки с полезным питанием, которые экологи курорта расставляют на разных высотах.

"Подкормка животных в осенне-зимний период осуществляется в рамках сохранения биоразнообразия Сочинского национального парка и является для нас доброй традицией. Мы внимательно наблюдаем за популяцией копытных и хищников на территории курорта и в непосредственной близости от него, знаем пути миграции, численный состав и видовое разнообразие исходя из временных рамок мониторинга и подкормки. Совместно со специалистами Сочинского национального парка были определены места для установки подкормочных станций. Сегодня на курорте их установлено шесть", — рассказал руководитель экологической службы "Роза Хутор" Денис Рыльцев.

Расположенные у кормовых станций фотоловушки, показали, что самыми частыми гостями здесь являются олени, кабаны и косули, а к той из них, что находится в высокогорье, приходят даже редкие серны. Также заглядывают к кормушкам медведи, шакалы, лисы, еноты, барсуки. За годы наблюдений экологи убедились — животные зимой предпочитают кукурузу, для подкормки зверей уже закуплено 250 килограммов этого лакомства.

"Помимо кукурузы, мы наполняем кормушки солью. В ней содержатся определенные минералы и полезные вещества, которые способствуют улучшению метаболизма зверей, действуют как природный антисептик и очень полезны для будущих мам. Если человек получает необходимое количество соли с пищей, то олени и косули слизывают ее с камней. В зимний период, когда в горах все покрыто снегом, это не просто сделать, соли животным не хватает", — отметил Денис Рыльцев.