DailyMail: качество мужской спермы падает, что угрожает выживанию человечества

Количество сперматозоидов в мужском организме сократилось более чем наполовину за последние 45 лет, заявили исследователи.

Ухудшение качества семени уже угрожает выживанию человечества.

По словам международной команды учёных, биологические показатели у жителей Великобритании, США, Австралии и ещё 50 стран изучались с 1973 года.

"У нас есть серьезная проблема, которая будет угрожать выживанию человечества", — пояснил профессор Хагай Левин британскому изданию DailyMail.

По его словам, в происходящем виноват современный образ жизни, экологическая обстановка, вредные привычки и общие гормональные изменения. Специалисты подсчитали, что уже к 2100 году человечество не досчитается 10 млрд человек.