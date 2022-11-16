Энтузиаст Apple опубликовал снимки беспроводной зарядки Magic Charger для iPhone

В одной из соцсетей американский пользователь опубликовал снимки зарядного устройства Magic Charger от Apple, которое компания не показывала в официальных анонсах.

На фотографиях можно увидеть квадратную металлическую платформу с раскладывающейся круглой "шайбой" MagSafe. Судя по внешнему виду устройства, предполагалось использовать его как док-станцию для iPhone, причём смартфон следовало располагать в альбомной ориентации.

Как поясняют авторы издания MacRumors, по-видимому, компания Apple посчитала устройство недостаточно универсальным и отказалась от его выпуска. "Зарядки" остались только у энтузиастов и блогеров, которые получили их для тестирования.