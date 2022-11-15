Аккумуляторы смартфонов премиальных брендов рассчитаны на двухлетний срок службы, а батареи более доступных моделей и вовсе начинают деградировать через год, рассказал Евгений Черток.
По словам руководителя IT-отдела группы компаний "Рексофт", это может выражаться в снижении емкости, нагреве или вздутии аккумулятора.
Самый очевидный признак выхода батарея из строя — необходимость в её частой зарядке. В тоже время, о деградации АКБ могут говорить белесые пятна на экране или деформация корпуса смартфона.
Симптомы означают, что аккумулятор начинает вздуваться, а это очень опасно, так как может произойти самовозгорание.
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