Эксперт Черток: если смартфон разряжается быстро, значит аккумулятор изношен

Аккумуляторы смартфонов премиальных брендов рассчитаны на двухлетний срок службы, а батареи более доступных моделей и вовсе начинают деградировать через год, рассказал Евгений Черток.

По словам руководителя IT-отдела группы компаний "Рексофт", это может выражаться в снижении емкости, нагреве или вздутии аккумулятора.

Самый очевидный признак выхода батарея из строя — необходимость в её частой зарядке. В тоже время, о деградации АКБ могут говорить белесые пятна на экране или деформация корпуса смартфона.

Симптомы означают, что аккумулятор начинает вздуваться, а это очень опасно, так как может произойти самовозгорание.