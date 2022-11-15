В СПбГУ впервые синтезировали аналог самого сложного в мире минерала — юингита

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета впервые в мире смогли воссоздать в лаборатории искусственный юингит. Из-за особенного строения кристаллической структуры минерал называют самым сложным на планете.

Юингит состоит из атомов урана, которые объединены в нанокластеры с карбонатными группами. Как рассказали специалисты, синтез не имеющего аналогов по сложности минерала занял полтора года.

"Столько времени потребовалось на налаживание протокола синтеза для получения достаточно крупных кристаллов, которые позволили получить достоверную структурную модель", — рассказал один из создателей изданию RT.

Исследователи уверены, что результат их работы позволит снизить загрязнение природы во время добычи урана.