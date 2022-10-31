Хабаровские учёные исследуют кости мамонта

Специалисты проверяют бивни и зубы мамонта в лаборатории Хабаровска. Учёные хотят успеть провести исследования до того, как они будут экспортированы в Китай, где превратятся в сувениры.

Ранее в Якутии и на Чукотке были обнаружены останки мамонтов. Когда учёные изучат полученные материалы, то смогут определить, когда жило доисторическое животное и по какой причине умерло. Как правило, найденные на побережье Северного Ледовитого океана кости и бивни мамонтов отправляются на экспорт, сообщает transsibinfo. com.

В 2021 году Дальневосточный федеральный округ продал за границу около тонн бивней мамонта на сумму в два миллиона долларов.