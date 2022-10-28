Грузовой корабль "Прогресс МС-21", на борту которого находится топливо и вода, успешно пристыковался к МКС, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
По информации ведомства, полёт "Прогресса" проходил в рамках двухсуточной схемы. Кораблю пришлось сделать 34 витка вокруг планеты.
Помимо топлива и воды, космонавтам переданы средства индивидуальной защиты, одежда, еда и приборы, позволяющие изучать работу организма в космическом пространстве. Также грузовой корабль доставил на станцию расходные материалы для принтера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США продолжают наращивать военное присутствие в Восточной Европе.