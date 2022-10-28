"Роскосмос": корабль "Прогресс МС-21" с топливом и водой пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-21", на борту которого находится топливо и вода, успешно пристыковался к МКС, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

По информации ведомства, полёт "Прогресса" проходил в рамках двухсуточной схемы. Кораблю пришлось сделать 34 витка вокруг планеты.

Помимо топлива и воды, космонавтам переданы средства индивидуальной защиты, одежда, еда и приборы, позволяющие изучать работу организма в космическом пространстве. Также грузовой корабль доставил на станцию расходные материалы для принтера.