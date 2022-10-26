Ракета "Союз" с грузовым кораблём "Прогресс МС-21" стартовала с космодрома Байконур. На его борту космонавтам на МКС доставят подарки к Новому году, вещи первой необходимости и продукты.
Через несколько минут ракета выведет корабль уже на околоземную орбиту.
Полёт к МКС пройдет по двухсуточной схеме.
Всего на борту "Прогресса МС-21" более 2500 килограммов груза. В том числе:
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.