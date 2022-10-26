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Ракета "Союз-2.1А" стартовала с Байконура с грузом "Прогресса МС-21"

Наука

Ракета "Союз" с грузовым кораблём "Прогресс МС-21" стартовала с космодрома Байконур. На его борту космонавтам на МКС доставят подарки к Новому году, вещи первой необходимости и продукты.

Через несколько минут ракета выведет корабль уже на околоземную орбиту.

Полёт к МКС пройдет по двухсуточной схеме.

Всего на борту "Прогресса МС-21" более 2500 килограммов груза. В том числе:

  • 702 кг топлива дозаправки,
  • 420 кг воды,
  • 41 кг азота.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Владимир Губарев
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