Ракета "Союз-2.1А" стартовала с Байконура с грузом "Прогресса МС-21"

Ракета "Союз" с грузовым кораблём "Прогресс МС-21" стартовала с космодрома Байконур. На его борту космонавтам на МКС доставят подарки к Новому году, вещи первой необходимости и продукты.

Через несколько минут ракета выведет корабль уже на околоземную орбиту.

Полёт к МКС пройдет по двухсуточной схеме.

Всего на борту "Прогресса МС-21" более 2500 килограммов груза. В том числе:

702 кг топлива дозаправки,

420 кг воды,

41 кг азота.