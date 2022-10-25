Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл МКС от возможного опасного сближения и столкновения с космическим мусором, сообщили в NASA.
По данным агентства, речь идёт об обломках спутника "Космос-1408".
"Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определённого маневра по предотвращению столкновения с мусором", - сообщили в NASA.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.