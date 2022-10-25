NASA: "Прогресс МС-20" помог МКС избежать столкновения с космическим мусором

Российский корабль "Прогресс МС-20" увёл МКС от возможного опасного сближения и столкновения с космическим мусором, сообщили в NASA.

По данным агентства, речь идёт об обломках спутника "Космос-1408".

"Двигатели "Прогресса МС-20" Международной космической станции работали на протяжении пяти минут и пяти секунд в рамках заранее определённого маневра по предотвращению столкновения с мусором", - сообщили в NASA.